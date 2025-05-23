Özgür Çelik'den ABD'li iş insanına darbe göndermesi! Sert sözlerle eleştirdi...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ABD'li iş insanı Harold Hamm'ın Fox News'e verdiği röportajda Türkiye hakkında söylediklerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Röportajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin konuşan Hamm şu ifadeleri kullanmıştı:

“Üçüncü dünya ülkelerinde böyle şeyler oluyor. Bilirsiniz, muhaliflerinizi hapse atarsınız ve icabına bakarsınız. Aktif protestolara rağmen orada oldukça istikrarlı bir yönetim durumu var"

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

O görüntüleri X hesabından paylaşan Özgür Çelik, şunları yazdı:

"Amerikan destekli darbe girişiminin kodları bu açıklamadadır.

Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi diyen ve Ekrem İmamoğlu'nun hapiste kalmasını isteyen bu küresel vampir, milli kaynaklarımızı sömürmek için petrol sondajı yapacak.

AKP iktidarı Trump yönetimine ve ona yakın petron baronu Harold Hamm’a ülkemizi bir müstemleke olarak altın tepside sunmuştur.

Demokrasi mücadelemiz, aynı zamanda tam bağımsız Türkiye mücadelemizdir.

Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı Kuva-yı Milliye ruhuyla dimdik duracağız.

Tam Bağımsız Türkiye"