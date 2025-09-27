Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi!

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin iptali için CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç’ın Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yaptığı başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ

Yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapıldı ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edildi. Fakat başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazın seçim iş ve işlemleriyle ilgili olmadığını belirterek reddedildi. Kararda, kurulun yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklara ilişkin denetim yetkisi bulunduğu aktarıldı. Mahkeme kararlarının veya kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediği belirtildi.

TALEBİ REDDETTİ

Halk TV’nin özel haberine göre; Kurul, başvuruda seçim sürecine dair herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil gösterilmediğini parmak basarak talebi kesin olarak reddetti. Bu kararla beraber CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu. Ardından CHP 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi kararı almıştı. Kongre YSK tarafından yapılacağı belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede Çelik, yeniden başkan seçilmişti. YSK kararı tanırken mahkeme durdurma kararı almıştı. Son olarak mahkeme dün tedbir kararını devam ettirmişti.