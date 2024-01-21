Özgür Demirtaş 4 seçenek var deyip gönlünden geçen Merkez Bankası Başkanını açıkladı

Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında son günlerde görevden alınacağına dair iddialar basında dolaşıyor. Ekonomi ile ilgili yorumlarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ta bu tartışmalarda katıldı.

Demirtaş, ‘X’ hesabı üzerinden ekonomist Tunç Şatıroğlu’nun sözlerinin paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak, Merkez Bankası Başkanlığında hangi ismi görmek istediğini açıkladı.

Şatıroğlu’nun, "Hafize Gaye Erkan görevden alınırsa, yerine kim gelirse gelsin piyasa için olumsuz olur. Yalnızca Naci Ağbal gelirse piyasa bunu olumlu karşılar. Naci Ağbal da piyasayı uçurur" sözlerinin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak:

“Tunç beye bir istisna dışında katılıyorum. Naci Ağbal gelirse piyasa bunu olumlu karşılar. Ama sadece Naci Ağbal ile kısıtlı değil olumlu senaryo. Cevdet Akçay da gelirse OLUMLU olur piyasalar açısından:

Borsa yatırımcıları korktu MB Başkan değişikliği piyasaları vurur diye halbuki olay kişi değil sistem. Benim övdüğüm ortodoks politikalara KİM devam edecekse, sistemi kim sürdürecekse Ülkeye onun yararı olur. Naci Ağbal da Doğru isim Prof. Dr. Cevdet Akçay da” ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomiste göre, Gaye Erkan görevden alındığı takdirde yerine Cevdet Akçay atanmalı.

Demirtaş ayrıca başka bir paylaşımında ise MB Başkanı Gaye Erkan’ın görevden alınma iddialarına dair kendi yorumlarına göre 4 seçenek olduğunu belirttiği süreci değerlendirdi.

Demirtaş, “Her gün Yeni Bir Haber Çıkıyor” başlığıyla paylaştığı açıklamasında, 4 seçeneği şu cümlelerle aktardı:

“1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay Başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankasının geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor

2) Eğer Başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur.

3) Mevcut Başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile)

4) Mevcut Başkan kalır ve Magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net”