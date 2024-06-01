Özgür Demirtaş büyük sıkıntı yaşanacak diyerek açıkladı. Tarih de verdi

Düzenleme: Ayşe Memiş
Özgür Demirtaş büyük sıkıntı yaşanacak diyerek açıkladı. Tarih de verdi

Ekonomist Özgür Demirtaş asgari ücrete zam yapılmazsa neler olacağını, dar gelirlinin yaşayacağı sıkıntıyı anlattı.

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında. Yüksek enflasyon ve art arda gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürdü. Asgari ücretlinin maaşı zamlar karşısında eridi.

Dolayısıyla asgari ücrete ara zam talebi geldi. SGK uzmanları da asgari ücrete ara zam yapılmasının zorunlu olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Ekonomiye ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması halinde tarihin en büyük alım gücü sıkıntısının yaşanacağını açıkladı.

Demirtaş şöyle dedi:

Temmuz ayında Asgari Ücrete zam yapılmaması durumunda:

Yıl sonuna doğru, Alt Gelir Grubu, yakın tarihimizin en büyük alım gücü sıkıntısına düşecek.

Alt Gelir grubu Finansal Okur Yazar olmamasının sonucunu yaşıyor maalesef :(

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ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMLA İLGİLİ KULİSLER

Öte yandan asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Kulislerden gelen bazı bilgilere göre, asgari ücret 20 bin lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada ise ara zammın gündemde olmadığını belirtmişti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ise "1 Temmuz'da en az asgari ücretliye 3 bin 536 lira artış verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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