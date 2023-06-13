Özgür Demirtaş faizi artırarak enflasyonu paramparça eden ülkeyi paylaştı

Editör: İsa KARAARSLAN

ABD'de merakla beklenen yıllık tüketici enflasyonu verisi mayısta beklentilerin çok az altında kalarak yüzde 4 olurken aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'nin enflasyon verisi açıklaması sonrasında ülkenin ekonomi hamlesini yorumladı.

'DARISI...' DİYEREK PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırımına karşı olumsuz tavrındaki ısrarı, ekonomistler tarafından eleştiriliyor. Özgür Demirtaş da faiz politikasının Türkiye'nin gerçeğinden uzak olduğunu vurgulamıştı.

ABD verilerinden sonra paylaşım yapan Demirtaş, ABD'nin hamlesinin doğru olduğunu ifade ederken "Darısı..." diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mesaj niteliğinde bir yorum yaptı.

"FAİZLERİ SERT ARTIRARAK ENFLASYONU PARAMPARÇA ETTİ"

Demirtaş, sert faiz artırımı kararının ABD'nin mevcut ekonomik koşullarında doğru faiz politikası olduğunu açıklarken, "Faizleri SERT artırarak Enflasyonu Paramparça etti" dedi.

Demirtaş'ın o paylaşımı şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri Doğru Faiz Politikası ile Faizleri SERT artırarak Enflasyonu Paramparça etti. Yüzde 9 küsurdan Yüzde 4’e indirdi. ABD’yi çok eleştirdim ama doğru yaptıkları zaman da söylemem lazım…

Darısı …

Ancak detaylar iyi değil. ABD SERT para politikasına devam edecek…"