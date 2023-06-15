Özgür Demirtaş kendisi ile ilgili çok önemli bir uyarı yaptı: Güvenmeyin

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medyada kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığı anlatarak takipçilerini uyardı.

Özgür Demirtaş kendisi ile ilgili çok önemli bir uyarı yaptı: Güvenmeyin

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş başına gelen olayı anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığı açıkladı.

Demirtaş takipçilerini "arkadaşlar çok önemli" diyerek dolandırıcılığa karşı uyardı.

Daha öncede yurt içinde dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Demirtaş, artık Yurt dışından da dolandırıcılığın başladığını belirtti.

Demirtaş, "Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ: Yurt içinden yapıyorlardı, artık Yurt dışından dolandırıcılığa başlamışlar. Benim ASİSTANIM olduğunu söyleyerek sizinle bağlantıya geçenlere İNANMAYIN" paylaşımı yaptı.

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