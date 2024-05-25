Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek

Yüksek enflasyon ve kur krizi TL'nin değersizleşmesine sebep oldu. Hayat pahalılığı zirve yaparken alım gücü de büyük oranda düştü. Özellikle dar gelirli vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Alım gücünün çok düştüğünü belirten Demirtaş yıl sonuna kadar ekonomide hayat pahalılığının tavan yapacağını söyledi.

"Maalesef size iyi haber veremiyorum" diyen Demirtaş, "Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"10 YIL ÖNCE UYARDIM"

Paylaşımının devamında Demirtaş, "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalarca uyardım. Hepsi gerçek oldu" dedi.

İŞTE DEMİRTAŞ’IN O PAYLAŞIMI:

Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum:

Sene sonuna kadar ÇOK daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız.

Ben ülkemi 10 YIL önce uyardım. DEFALARCA uyardım. Hepsi gerçek oldu.