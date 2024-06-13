Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek’e flaş bir öneri verdi. Herkes destekleyecek

Ekonomist Özgür Demirtaş, tasarruf tedbirlerinin emekliden, asgari ücretliden değil kimden başlaması gerektiğini söyledi.

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü Temmuz’da yapılacak zamlara çevrildi. Dar gelirli ay sonunu getirmekte zorlanıyor, alım gücü düştükçe düşüyor.

Gündemde kamuda tasarruf tedbirleri varken Prof. Dr. Özgür Demirtaş gündem olacak bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş tasarruf tedbirlerinin siyasetçilerden ve devletten başlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin tasarruf etmedi gerektiğini de vurgulayan Demirtaş “Tasarruf DAR Gelirliden, Emekliden, İşçiden, Memurdan, Çiftçiden BAŞLAYAMAZ.” dedi.

Demirtaş’ın bu paylaşımı Mehmet Şimşek'e öneri olarak yorumlandı. İşte paylaşım şu şekilde:

Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli.

Ama bu tasarruf DAR Gelirliden, Emekliden, İşçiden, Memurdan, Çiftçiden BAŞLAYAMAZ.

Bu Tasarruf, itibardan başlar, Siyasetçilerden başlar, Hükümetten başlar, Devletten başlar. BAŞLAMALI...

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ AÇIKLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tasarruf paketini açıklamış ve kamuda yeni taşıt alımı, yeni mobilya, demirbaş ve teçhizat alımlarının zorunlu haller dışında 3 yıl yasaklandığını duyurmuştu.

Şimşek, uygulanacak tedbirleri tek tek sıralamıştı.