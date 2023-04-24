Özgür Demirtaş Merkez Bankası Başkanı mı olacak. Açıklama yaptı

Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Özgür Demirtaş Merkez Bankası Başkanı mı olacak. Açıklama yaptı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ön planda pozisyonda olmayacağımı çok yazdım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı Hakan KARA olmalı, olmalı." diye konuştu.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için adaylar arasında olduğu iddiları hakkında konuştu.

Bir sosyal medya paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimlerin kazanılması halinde Merkez Bankası başkanlığı için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Demirtaş, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak'ın ismini önerdiği iddia edilmişti.

"BU HABER DOĞRU DEĞİL"

Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ÖN PLANDA pozisyonda olmayacağımı ÇOK yazdım Hakan da, Refet de arkadaşlarım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı HAKAN KARA olmalı, olmalı, olmalı ve olmalı… Sevgili Refet de bu görüşüme katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

ozg.png

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı Güncel
Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı
Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı Güncel
Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi