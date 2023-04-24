Özgür Demirtaş Merkez Bankası Başkanı mı olacak. Açıklama yaptı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ön planda pozisyonda olmayacağımı çok yazdım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı Hakan KARA olmalı, olmalı." diye konuştu.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için adaylar arasında olduğu iddiları hakkında konuştu.

Bir sosyal medya paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimlerin kazanılması halinde Merkez Bankası başkanlığı için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Demirtaş, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak'ın ismini önerdiği iddia edilmişti.

"BU HABER DOĞRU DEĞİL"

Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ÖN PLANDA pozisyonda olmayacağımı ÇOK yazdım Hakan da, Refet de arkadaşlarım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı HAKAN KARA olmalı, olmalı, olmalı ve olmalı… Sevgili Refet de bu görüşüme katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: