Özgür Demirtaş 'o mesajları ben atmadım' diyerek uyardı. ‘Bu bir ihbardır’ dedi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçileriyle ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa takipçilerini dolandırıcıların yeni oyununa karşı uyardı.

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, kendisine iletilen ve isminin kullanılarak “yapay zeka robotuna” yönlendirme yapılan SMS’leri paylaştı.

"BU BİR İHBARDIR"

Demirtaş, “Bu bir ihbardır. Yetkilerden ricam bu ve önceki attığım telefona bakmaları. Bu bir dolandırıcılık sakın kanmayın. Türkiye’ye SMS ile mesaj atıp benim güvenirliliğimi kullanıp dolandırıyorlar. Sakın kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hesaplarını da paylaşımına etiketledi.