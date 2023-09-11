Özgür Demirtaş 'sizde plak takılmış' dedi AKP'li isme madde madde anlattı

Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal gibi AKP'li isimlere basın danışmanlığı yapan Faruk Yanardağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine kayıtsız kalamayan ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 8 maddelik bir açıklamada bulundu.

Sözlerine, "Baktım kim diye eski AKP’li başkanın basın danışmanıymış" diyerek başlayan Demirtaş, ideolojik fikirlerin insanları kör etmesine tepki gösterdi.

"Hükümetin kendisi bile böyle kör değil" diyen Demirtaş sözlerini "Sizde plak takılmış! Basın danışmanlığına benzemez Türev ürünü uzmanlığı" şeklinde bitirdi.

İŞTE ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN O PAYLAŞIMI

Baktım kim diye eski AKP’li başkanın basın danışmanıymış

Allah kimseye bir Finans Profesörüne finans öğretecek özgüven vermesin.

1) Daha Derivatives nasıl yazılır onu bilmiyorsun.

2) KKM bir Türev ürünü türüdür.

3) Bir ürünün tezgah üstü olması veya olmamasının onun türev ürünü olması ile alakası yoktur.

4) Dayanak varlık ve uzlaşılan varlığın farklı para birimlerinden olmasının da türev ürünü olunması ile alakası yoktur.

5) KKM’nin önce Hazineye, sonra Merkez Bankasına KORKUNÇ maliyeti olmuştur.

6) O yüzden hükümet can havli ile KKM’yi bitirmeye çalışmaktadır. Bu uğurda mevduat faizleri korkunç şekilde artmaktadır.

7) Bu işler Kamu Yönetimi üstüne finans sertifikası almakla olmaz!

8) Daha TL KKM’nin o TL’ler ile dolar alınmasın diye yapıldığını bilmiyorsun.

İdeolojik fikirleriniz sizi kör etmesin. Hükümetin kendisi bile böyle kör değil. Seçim sonrası yanlıştan dönülmesi gerektiğini anladılar. Sizde plak takılmış! Basın danışmanlığına benzemez Türev ürünü uzmanlığı!

FARUK YANARDAĞ, DEMİRTAŞ İÇİN NELER DEMİŞTİ