Özgür Demirtaş unutulmayacak bir tweet attı. 'Zamanında yediğin hurmalar gelir ekonomini tırmalar'

Nilay Abdal
Özgür Demirtaş unutulmayacak bir tweet attı. 'Zamanında yediğin hurmalar gelir ekonomini tırmalar'
Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından ekonomiyi bu hale getirenler için bomba bir paylaşımda bulundu.

Yüksek enflasyon ve kur krizi devam ediyor. Dar gelirli vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken emekliler her gün isyan ediyor. Vatandaşım alım gücü gittikçe düşüyor.

AKP iktidarında oluşan ekonomik kriz vatandaşların gelecek hayallerini de çaldı. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybettikçe kaybediyor.

AKP’nin yanlış ekonomi ve siyasi adımları Türkiye’ye büyük krize soktu.

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı X’ten ekonomik krizle alakalı gündem olacak bir paylaşım yaptı.

Demirtaş geçmişte yapılan hatalara vurgu yaparak şu paylaşımı yaptı:

Zamanında yediğin Hurmalar, Gelir Ekonomini TIRMALAR

Demirtaş’ın bu paylaşımı sosyal medyada hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.

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Demirtaş’ın paylaşımına gelen bazı yorumlar şöyle:

Tırmalamayı geçti, fantezi yapıyor şuan.

Öyle deme ekonomist bu sonucun sebepleri hocam.

Eee dinlemezlerse; kimse tarafından Kaale alınıp dinlenmezler...

Onların kafası basmaz, Ben Ekonomistim.

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