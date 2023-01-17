Özgür Demirtaş yandaş gazeteciyi bu fotoğrafla yerin dibine soktu. Bilin bakalım bu ne kuyruğu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kriz olmadığını savunan yandaş gazeteci Zafer Şahin'e çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Demirtaş, "Kimse ülke batacak demiyor. Ülkeler züccaciye dükkanı gibi batmaz. Halkları fakirleşir" dedi.

Zafer Şahin geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kriz kuyruğu görmek istiyorsanız aşağıdaki görsele bakın" diyerek AKP öncesi dönemden bir gazete fotoğrafı paylaşmıştı.

Şahin paylaşımın sonunda da, "Size inat bu ülke batmayacak, üretecek, büyüyecek, koşacak…" demişti.

Zafer Şahin'in paylaşımına yanıt Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, paylaşımında, "Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 7-9 Bin Dolar. Bu BERBAT bir seviye… zenginliğin ölçüsü kişi başına düşen gelirdir. Hala neyi konuşuyorsunuz?" dedi.

Demirtaş paylaşımına, "Kuyruk da görmek istiyorsanız buyrun" diyerek AKP Türkiye'sinden bir fotoğraf paylaştı.

Zafer Şahin, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda da bir markette yaşanan ucuz televizyon kuyruğunu paylaşarak, "Türkiye’de ekonomi üzerine yapılan negatif yorumlara “Acaba” dedirtecek bir görüntü.." ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Şahin'in bu paylaşımı vatandaşlardan tepki görmüştü.