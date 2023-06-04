Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı 'Aynısını 10 yıl önce söyledim'

Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı görevini yürütecek olan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözlerine, ekonomist Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi.

Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı 'Aynısını 10 yıl önce söyledim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini duyurdu.

Buna göre Nureddin Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek atandı.

Yeni Bakan Şimşek, bugün itibarıyla görevi Nebati'den teslim aldı. Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Şimşek, şöyle konuştu:

"Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.

Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır."

DEMİRTAŞ: 'DEDİĞİM YERE GELİNDİ...'

Devir teslim anlarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan ekonomist Özgür Demirtaş ise Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözlerine yanıt verdi.

"Bu cümlelerin aynısını 10 yıl önceden beri sürekli söyledim" diyen Demirtaş, "Dönüldü, dolaşıldı, dediğim yere gelindi" ifadelerini kullandı.

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Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu cümlelerin aynısını 10 yıl önceden beri sürekli söyledim. Söylediğim için saldırmayan trol, yapılmayan algı kalmadı.

Dönüldü, dolaşıldı, dediğim yere gelindi. Şimdi de ortada trol kalmadı. Neyse.

Umarım rasyonel politikalar özgürce uygulanır. Ülkem için dileğim budur."

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