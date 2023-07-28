Özgür Demirtaş'tan "Bir işte de Ortadoğululuk yapmayın" çıkışı

'Görevimiz Tehlike’ filminin çekimleri için seçilen Kapalıçarşı’daki mekanın sahibi görüntüleri sosyal medyaya sızdırdı, filmin yönetmeni İstanbul çekimlerini iptal etti. Yaşanan bu gelişmelere ekonomist Özgür Demirtaş'tan çarpıcı bir yorum geldi.

Özgür Demirtaş'tan "Bir işte de Ortadoğululuk yapmayın" çıkışı

Tom Cruise’un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin yedinci filmi olan "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma", 14 Temmuz’da gösterime girdi. filmin ilk bölümünün ardından çekimi ve hazırlıkları devam eden ve 28 Haziran 2024’te gösterime girecek olan ikinci bölüm için çekimlerin İstanbul’da yapılması planlandı.

Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, geçtiğimiz pazar günü kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için İstanbul'da Tarihi Yarımada’da incelemeler yaptı. Christopher McQuarrie’ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı’ydı.

YÖNETMEN GİZLİLİK İHLALİ SEBEBİYLE VAZGEÇTİ

Habertük’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. Habere göre çarşı incelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

İncelemelerin ardından Kapalıçarşı’nın çekim için uygun olduğuna karar veren McQuarrie, iki gün sonra bu kararından vazgeçti.

McQuarrie kararına neden olarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesini gösterdi. Gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesine ise meraklı bir Kapalıçarşı esnafı neden oldu. Tarihi çarşıdaki esnaflardan biri, pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırdı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN ÇAPRICI YORUM

Kapalıçarşı esnafının görüntüleri sızdırmasıyla milyon dolarlık bir projeyi elimizden kaçırmanın ve turizm anlamında muhtemel bir kazancın da kaybedilmesinin ardından ekonomist Özgür Demirtaş konuya dair çarpıcı bir yorumda bulundu.

Demirtaş görüntüleri sızdıran esnafa seslendi ve şunu yazdı:

Görüntüleri kim sızdırdı ise:

Türkiye’nin turizm kaybı kendinden itina ile tahsil edilsin.

Bir işte de Ortadoğululuk yapmayın.

O film ülkemizde çekilse hem turizm geliri, hem tanıtım olacaktı.

O mekanın sahibi kimse, acayip gıcık oldum...

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