Özgür Demirtaş'tan dolandırılan futbolculara büyük öneri

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dolandırılan futbolculara büyük öneri geldi. Demirtaş, “Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ücretsiz sorabilirsiniz” dedi. Demirtaş'ın önerisi sonrası dolandırılan futbolcuların kafalarını taşlara vuracakları belirtiliyor.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş'tan dolandırılan futbolculara büyük öneri

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen dolandırıcılıkta aralarında eski futbolcuların da olduğu çok sayıda kişi dolandırılmıştı. Bir bankanın müdürü tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık ‘saadet zinciri’ olarak bilinen yöntemle geliştirildi. Ortaya çıkan dolandırıcılık büyük tartışmaları da beraberinde getirdi

FUTBOLCULARA BÜYÜK ÖNERİ

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan futbolculara büyük öneri geldi. Demirtaş, sporcuların yatırım yapmadan önce tavsiye almaları gerektiğini vurgulayarak kendisine ücretsiz olarak sorabileceklerini söyledi.

Özgür Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Buradan bütün Sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ücretsiz sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim.”

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“KÂR EDENDEN TAHSİLAT YAPILMALI”

Prof. Dr. Demirtaş daha önce yaptığı bir açıklamada ise ponzi dolandırıcılarına karşı yeni bir öneri getirdi. Dolandırıcılıktan kâr edenlerden vergi tahsilatı yapılması gerektiğini vurgulayan Demirtaş şunları söyledi:

“Son günlerde Futbolcuları içeren bir saadet zinciri ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.
Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır. Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı.
Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli.”

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