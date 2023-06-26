Özgür Demirtaş'tan "hani ülke batacaktı" diyenlere çarpıcı yanıt

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Hani ülke batacaktı" şeklindeki sorulara madde madde yanıt verdi.

Özgür Demirtaş'tan "hani ülke batacaktı" diyenlere çarpıcı yanıt

Seçim öncesi ve sonrası ülkenin ekonomik durumuna dair yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken ve paylaştığı videolarla da gündem belirleyen ekonomist Özgür Demirtaş, sürekli olarak Türkiyei'nin ekonomik durumunun kötüye gittiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yaptığı uyarılarda tarafsız kalmaya çalışsa da belirli kesimler tarafından eleştirilen Demirtaş, bu defa "Hani ülke batacaktı" şeklindeki sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından döviz kurlarında yaşanan artışlar ve artırılan faiz oranıyla dengelenmeye çalışılan ekonomide işlerin pek de yolunda olmadığına işaret eden Özgür Demirtaş, bu soruya şu yanıtı verdi:

ozgur-demirta-ic.jpg

"Hani ülke batacaktı diyorlar.

Ülkeler Bakkal Dükkanı gibi BATMAZ!

Ülkeler Züccaciye Dükkanı gibi kapısına “zararına satışlar” yazmaz!

Ama:

1) Halkları FAKİRLEŞİR.
2) Orta Direk ÇÖKER.
3) Alım Gücü DÜŞER…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir."

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken Rusya uyarısı. Erdoğan Putin’e desteğini açıklamıştı
Özgür Demirtaş faizler arttığı halde doların neden yükseldiğini açıkladı
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi
Özgür Demirtaş asgari ücretin arkasındaki korkutan gerçeği açıkladı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Bolu'da utanç tablosu. Tatilciler gitti geride çöpleri kaldı Yaşam
Bolu'da utanç tablosu. Tatilciler gitti geride çöpleri kaldı
Hadise'nin tercihi 'altın sarısı' oldu Magazin
Hadise'nin tercihi 'altın sarısı' oldu
Baraja giren down sendromlu çocuk boğuldu Yaşam
Baraja giren down sendromlu çocuk boğuldu
Bayram tatili yolundaki kazada otomobil hurdaya döndü Yaşam
Bayram tatili yolundaki kazada otomobil hurdaya döndü
Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir Güncel
Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir
Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı