Özgür Demirtaş'tan "hani ülke batacaktı" diyenlere çarpıcı yanıt

Seçim öncesi ve sonrası ülkenin ekonomik durumuna dair yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken ve paylaştığı videolarla da gündem belirleyen ekonomist Özgür Demirtaş, sürekli olarak Türkiyei'nin ekonomik durumunun kötüye gittiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yaptığı uyarılarda tarafsız kalmaya çalışsa da belirli kesimler tarafından eleştirilen Demirtaş, bu defa "Hani ülke batacaktı" şeklindeki sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından döviz kurlarında yaşanan artışlar ve artırılan faiz oranıyla dengelenmeye çalışılan ekonomide işlerin pek de yolunda olmadığına işaret eden Özgür Demirtaş, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Hani ülke batacaktı diyorlar.

Ülkeler Bakkal Dükkanı gibi BATMAZ!

Ülkeler Züccaciye Dükkanı gibi kapısına “zararına satışlar” yazmaz!

Ama:

1) Halkları FAKİRLEŞİR.

2) Orta Direk ÇÖKER.

3) Alım Gücü DÜŞER…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir."