Özgür Demirtaş'tan kurşun kalem isyanı. İndirin bu oranı

Bir yanda ekonomik sıkıntı diğer yanda aşırı vergiler. İlk ve Ortaöğretimde çocuk okutanlar, evlatlarının cebine bir tost bir ayran parası koymakta zorlanıyor. Öğrencilerin okulda en önemli ihtiyaçlarından biri de kuşkusuz kurşun kalem. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, kalem, pastel boya kalemtraş ve silgi gibi ürünlerden alınan yüzde 10'luk KDV'e dikkat çekti. Demirtaş bu ürünlerin lüks tüketim malzemesi olmadığını ve öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları olduğunu ifede edip, o KDV oranlarına isyan etti. Bu konulma ilgili paylaşım yapan Demirtaş, öğrencilerin en önemli malzemelerinden alınan yüzde 10'luk ve yüzde 20'lik KDV oranlarını eleştirdi.

Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Yetkililerden Ricam var:

Şu anda %10 KDV'li olan: Kurşun kalemler, pastel boya, kalemtraş, silgi, okul-çocuk makası, defter, suluboya gibi ürünleri %1 KDV'ye

Şu anda %20 KDV'li olan: Versatil Kalemler, versatil kalem uçları, oyun hamuru, öğrenci sulu boya fırçaları ve stick yapıştırıcı gibi ürünleri %10 KDV'ye çekin lütfen...

Bunlar ihtiyaç ürünleri. Bunlar Lüks tüketime giren ürünler değil. Çoçukların çoğu versatil kalem kullanıyor. Oyun hamuru kullanıyor. Bu değişimi yapmak çok basit. Karşılığı çocuklar için iyi olacaktır.