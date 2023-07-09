Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum

Prof. Dr. Özgür Demirtaş vergi ve harçlara yapılan zamlara ve hazırlanan ek bütçenin Meclis'e sunulmasına dair iki cümlelik açıklama yaptı. Demirtaş "geçmişte yapılan yanlışlar halka yüklenmemeli" dedi.

Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum

Editör: Osmancan EROK

Yüksek enflasyonun ve döviz kuru vatandaşın cebini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Zam yağmuruna tutulan halk son olarak vergi ve harçlara getirilen zamlarla karşılaştı.

Ek MTV'den, yurt dışından getirilen telefon ve pasaport harcına, akaryakıtta ÖTV düzenlemesine varana kadar pek çok kalemde vatandaşın yükü artırıldı.

"YANLIŞLARI HALKA YÜKLEMEK"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise vergi ve yağmuruna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ekonomide yapılan düzenlemelerin yapısal reform olmadığını söyleyen Demirtaş, iktidarın önceki yanlışlarının bedelini halka ödetmesi olduğunu belirtti.

Demirtaş'ın konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Vergileri fahiş bir şekilde arttırarak Bütçe açığını kapamaya çalışmak Yapısal Reform DEĞİLDİR. Geçmişte yapılan yanlışları halka YÜKLEMEKTİR…"

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