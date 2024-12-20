Özgür Erdursun: Asgari ücret belli, haftaya açıklanacak

Aylık artışı dönemlerinde yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdursun, asgari ücret zammı konusunda hükümet için işci ve işveren tarafının tekliflerinin önemli olmadığını savundu.

Asgari ücret tespit komisyonunun boşuna toplandığını söyleyen Özgür Erdursun, haftaya hükümetin belirlediği bir zam oranın açıklanacağını söyledi.

Özgür Erdursun paylaşımında "Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yaptı, ortada zam oranı ve rakam yok! Bu komisyon neden toplanıp gündemi meşgul etti, hükümet asgari ücreti belirlemiş, komisyon boşuna toplandı! Haftaya hükümetin belirlediği zam açıklanacak! Yani hükümet için ne işçi ne işverenin söylemi önemli olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yaptı, ortada zam oranı ve rakam yok! Bu komisyon neden toplanıp gündemi meşgul etti, hükümet asgari ücreti belirlemiş, komisyon boşuna toplandı! Haftaya hükümetin belirlediği zam açıklanacak! Yani hükümet için ne işçi ne işverenin… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 19, 2024

TÜRK-İŞ BASKILAR SONUCU RAKAM VERDİ

Diğer yandan Erdursun, iki toplantıda herhangi bir rakam telaffuz etmeyen TÜRK-İŞ'in gelen tepkiler üzerine 29 bin 583 liralık bir talepte bulunduğunu söyledi.

Özgür Erdursun "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısında zam oranı ve rakam söylemeyen TÜRK-İŞ bence tepkiler sonrası %74 artış talepleri ile asgari ücret için 29.583₺ istediklerini duyurdu…" dedi.