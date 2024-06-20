Özgür Erdursun: Emekliye var asgari ücretliye yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun: Emekliye var asgari ücretliye yok

Temmuz'de verilecek emekli maaşı zammının ardından sıranın kendilerine gelmesini bekleyen asgari ücretle çalışan vatandaşlara SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi. Erdursun diğer yandan 17 bin lira olan asgari ücretin an itibari ile kaç liraya düştüğünü hesapladı.

16 milyon emeklinin gündeminde Temmuz ayında açıklanacak enflasyon zammı var. Çalışan kesiminde ise asgari ücrete ara zam yapılacağı yönünde büyük bir beklenti var.

İsabetli açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli zammına ilişkin oranlar paylaştıktan sonra asgari ücrete ilişkin tespitlerde bulundu.

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5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon ortalaması yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ Kur emekli zammı 5 ay için yüzde 22,72 olarak kesinleşti.

Memurlar için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,72 oranında gerçekleşti. Yüzde 10 olan memur toplu sözleşme zammı ile 5 aylık enflasyon oranı birleşince memurun zammı ise yüzde 17,4 olarak kesinleşti.

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ERDURSUN HAZİRAN AYINI DA KATARAK HESAPLADI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyon tahmininin yüzde 2,52 olarak belirlenmesinin sonrasında Özgür Erdursun emekli zammında son rakamları hesapladı.

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TEMMUZ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Özgür Erdursun Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da yüzde 2,52 olarak açıklanırsa, SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 25,8 artış yapılacak. Biz yüzde 25-26 bandında bir artış bekliyoruz. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20,8 enflasyon farkı verilecek' dedi.

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ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ENFLASYON FARKI DA YÜZDE 25,8 AMA ALAMIYORLAR

Ücretli çalışanlar için de 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 olduğunun altını çizen Özgür Erdursun "Onlara neden enflasyon farkı verilmiyor? Asgari ücretliler ve diğer çalışanların da enflasyondan kaynaklanan kayıpları aynı" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİLER VE ENFLASYON FARKI

Erdursun, 1 Ocak itibari ile 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek şu an asgari ücretin alım gücünün 12 bin 614 liraya gerilediğini söyledi.

Asgari ücretliye verilecek bu rakamın ise bir zam değil enflasyonun verdiği zararın kapatılması alacağını belirtti.

Özgür Erdursun Temmuz ayında SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 zam yapacağını, ancak asgari ücretliye zam yapılmayacağını düşündüğünü söyledi.

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