Özgür Erdursun: İhbar ediyorum, yüzde 43 zam yapacaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı vatandaşların üst üste ücret artışı yapanları ihbar etmelerini istemesinin ardından köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak dev zammı hatırlatan Özgür Erdursun "Kimi kime şikayet edeyim" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise köprü ve yol ücretlerine yıl başından sonra gelecek yüzde 43'lük zamma işaret ederek, "Kimi kime şikayet edeyim" dedi, "Asgari ücretin çok üstünde arttıracaklar" diye konuştu.

Asgari ücret rakamını önceden tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da HalkTV ekranlarında emekli ve memur zammına ilişkin "Oranları şimdiden söylüyorum. Memura yüzde 12, memur emeklisine yüzde 12, SSK bağ kur emeklilerine yüzde 17" dedi. Bu oranların refah payı da yükseltilerek yüzde 25'e çıkacağını söyledi.

KONU ASGARİ ÜCRET DEĞİL ORTALAMA ÜCRET OLMALI

Türkiye'de 8 milyon kişinin asgari ücretle, 10 milyon kişinin de asgari ücrete çok yakın rakamlarda çalıştığını vurgulayan Özgür Erdursun, "Asgari ücreti tartışma konusundan çıkarmadığımız sürece yoksulluk artar. Konuşmamız gereken asgari ücret değil, ortalama ücret olmalıydı. Böyle giderse Türkiye'de 10 sene sonra çalışanların yüzde 96'sı asgari ücretli olur." dedi

"İHBAR EDİYORUM, YÜZDE 43 ZAM YAPACAKLAR"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarında fırsatçılara göz açtırmayacağız' dediklerin hatırlatan Erdursun "Ben buradan fırsatçılık açısından bir ihbarda bulunayım. Köprü, yol geçiş ücretleri hepsini yüzde 43 oranında arttıracaklar. Asgari ücretin çok üstüne arttıracaklar ve fırsatçılık yapacaklar. Kimi kime şikayet edeyim öyleyse? Ben gidip çalışma bakanını mı şikayet edeyim devlete?" diyerek isyan etti.