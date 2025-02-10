Özgür Erdursun'dan emekliye kötü haber. Hepsi ellerinden alındı

2008 senesinde ekim ayı öncesinde sigortalı olan engelli bireyler, vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilmek için Maliye Bakanlığı sağlık kurullarından rapor talep ediyordu.

Alınan bu raporla engellilik oranı tespit ediliyor ve belirli prim ve sigortalılık koşulları karşılandığında yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanılıyordu. Fakat yeni düzenleme ile engellilik oranı, SGK sağlık kurulları tarafından belirlenen raporlara göre tespit edilecek ve sadece en fazla çalışma gücü kaybına sebep olabilecek hastalık dikkate alınacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, vergi indirimi ile emekli olmuş ve kontrol muayenesine tabi tutulan engelli bireyler, SGK sağlık kurulları tarafından incelenecek. Engellilik oranı yüzde 40 oranının altında tespit edilenlerin emekli maaşları kesilecek. Yüzde 40'ın üzerinde olan fakat yeni engellilik derecelerine göre emekli olamayanların maaşları ise iptal edilecek.

15 Ocak 2025 tarihinden önce engelli vergi indirimi alarak emeklilik için başvuru yapmış olanlar, eski kurallara göre emekli olacak. Bu kişilerin emekli maaşları eski mevzuata göre bağlanacak.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yeni düzenlemelerle engelli bireylerin emeklilik sürecindeki değişiklikleri ve ortaya çıkan sorunları ele aldı. Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında; engellilik oranının değil, sadece çalışma gücü kaybının dikkate alınacağını ifade ederek, "Bu durumda vergi indirimi ile emekli olanların kazanılmış hakları ellerinden alınmış oldu" ifadelerini kullandı.

Erdursun, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanların da çalışma gücü kaybına göre emekli olacaklarını belirtti ve yeni düzenlemenin detaylarından bahsetti.

VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK SONLANACAK

Erdursun, 14 Ocak 2025 tarihinden sonra vergi indirim belgesi ile emeklilik hakkı olmayacağına dikkat çekti. Eski düzenlemeye göre, vergi indirim belgesi alarak emekli olanlar, kontrol muayenesi esnasında yeni yasa gereği değerlendirilerek, emeklilik maaşlarının devam edip etmeyeceği belirlenecek.

Bundan sonraki süreçte, engelli bireylerin emeklilik işlemleri tamamen SGK tarafından yürütülecek. Sigortalıların sevk işlemleri de SGK sağlık birimleri tarafından gerçekleştirecek. Bu yeni düzenlemeyle, engellilik oranı değil, çalışma gücü kaybı esas alınarak emeklilik hakkı tespit edilecek.