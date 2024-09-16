Özgür Özel 5 valinin başını yaktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Ezgi’nin cenazesinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasıyla ilgili konuşan Özel, özetle şunları söyledi:

“Ayşenur Ezgi, sol sosyalist düşüncede bir evladımızdı. Demiyoruz ki cenaze bizim. Diyoruz ki hepimizin. Ama sen kim oluyorsun bunu yapıyorsun. Halledeceğiz efendim, öyle yapacağız efendim. Din görevlisine oldu bitti yaptırıp, alet edip, mikrofonu alıp oradan 1 saat yine. Güya tarafsızmış gibi, tarafsız olsa mecliste tarafsız olur. Didim’de cenazede tarafsız, hepimiz adına beyefendi konuşacak. Ankara’ya gidince Tayyip beyin emrinden çıkmayacak. Olmaz olsun öyle tarafsızlık. Orada söyleyeceğimi söyledim. Ayıp ettiniz dedim, yazık ettiniz dedim. Bu yaptığınız Filistin davasına sahip çıkmak değil dedim. Cevap veremediler, omzumuzu sevdiler. Ama kamu vicdanında mahkum oldular.

“MİLLET ONLARI AYIPLIYOR”

Millet onları ayıplıyor. O yüzden ne kadar haksızlığa uğrarsak uğrayalım, haklılık zeminini terk etmeden, meydanı bunlara bırakmadan ama bu yaptıklarını da yanlarına bırakmadan, özgüvenli bir siyaset yapacağız arkadaşlar.

“AKILLARINI BAŞLARINA ALACAKLAR”

Türkiye’nin neresinde devlet işiyle parti işi birbirine karıştırılıyorsa, neresinde haksızlık varsa nerede riyakarlık varsa, nerede cumhuriyetin değerlerini aşındırıyorlarsa karşılarında bizi bulacaklar. Akıllarını bundan sonra başlarına alacaklar.

VALİLERE TEŞEKKÜR

Bu arada, Amasya törenlerindeki Amasya valisine, Başbağlar törenlerinde Erzincan valisine, Sivas’ta 4 Eylül’deki Sivas valisine, makamında ziyaret ettiğim Kocaeli valisine, memleketim Manisa’nın devlet adamı gibi devlet adamı Manisa valisine tüm doğru tutumları için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye iyi diyeceğiz, kötüye kötü diyeceğiz.