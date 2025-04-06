Özgür Özel açıkladı! Listedeki en sürpriz isim

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel açıkladı! Listedeki en sürpriz isim

Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda önemli açıklamalar yaparak "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in PM listesinde olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da yapıyor.

CHP Genel Başkan Özgür Özel, önemli açıklamalar yaptı.

PM LİSTESİNDE SÜRPRİZ İSİM

Özel, İmamoğlu eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan ve şu an Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in PM listesinde olduğunu açıkladı.

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Özel, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" dedi.

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