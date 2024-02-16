Özgür Özel adayları karıştırdı. Başka ismin elini kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Halk Buluşması'nda Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşlar yer aldı.

Özel, burada partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay'ı tanıtırken başka bir ismin elini havaya kaldırdı. Durumu fark eden Özel, ardından aday Tugay'ın elini havaya kaldırdı.