Özgür Özel AKP'nin 'Ankara planını' anlattı. Melih Gökçek detayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara Yenimahalle'de Pir Sultan Abdal Cemevi'nin açılışına katıldı.

Özel, "anayasal düzeyde eşitlik" vurgusu yaptığı konuşmasında, anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana ve sonuna kadar yaşanana kadar toplumun yanında olduklarını belirtirken, “Camilerin ibadethane olarak kabul edilip, bunun yasal güvenceyle, Meclis’ten çıkacak kanunla, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanması ile cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. ÇEDES programı adı altında laik eğitimin örselendiği bu saldırılara karşı sizlerle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"KİMSE SEÇİM BEYANNAMELERİNİ MERAK EDİP AÇMIYOR"

Yerel seçimler hakkında konuşan Özel, "Hedefleri belli. Kimse seçim beyannamelerini merak edip açmıyor. Çünkü yapacakları iş ne sosyal donatı alanıdır, ne sosyal yardımdır, ne halkçı belediyeciliktir, ne başka bir şeydir. Ajandalarında şu var: Ankara’ya Ankara’yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek" diye konuştu.

AKP’nin hedefinin belli olduğunu öne süren ve, kimsenin iktidarın seçim beyannamelerini merak edip açmadığını belirten Özel, “Çünkü yapacakları iş ne sosyal donatı alanıdır, ne sosyal yardımdır, ne halkçı belediyeciliktir, ne başka bir şeydir” dedi.

"AJANDALARINDA MELİH GÖKÇEK ZİHNİYETİNİ GERİ GETİRMEK VAR"

Özgür Özel, AKP’nin Ankara planı olduğunu öne sürdüğü ajanda hakkında, “Ajandalarında şu var: Ankara’ya Ankara’yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek. İstanbul’a üzerinde helikopter ile uçup, kupon arsaları Arap şeyhlerine ve Katar emirlerine ayıran, satacak arsa kalmıyor endişesi ile Kanal İstanbul gibi İstanbul’un böğrüne bir bıçak dayayarak, yeni bir boğaz yaratıp, etrafını satmayı planlayan rantçı ve talancı anlayışı geri getirmek istiyorlar.

Onlardan alıp, özgür ve insanların istedikleri gibi kendilerini ifade edebildikleri, yaşayabildikleri, ayrımcılığın ve kötü muamelenin her geçen gün azaldığı, Mersin’de, Adana’da, Antalya’da bir önceki baskıcı, iktidara geldikleri gün binlerce canı, binlerce garibanı, binlerce sosyal demokratı kapı önüne koyan bir aşırı politik ve karşısındakileri düşman gören anlayışı oralara tekrar hakim kılmak istiyorlar. Bu, Cumhur İttifakı ve onun 31 Mart’tan sonraki 1 Nisan planı” diye konuştu.