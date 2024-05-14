Özgür Özel akraba atamalarını soran ATV muhabirine AKP'li belediyeyi hatırlattı

CHP lideri Özgür Özel Meclis’teki partisinin grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, ATV muhabirinin akraba atamalarıyla ilgili sorusuna sert tepki gösterdi.

CHP’nin belediyelerinde bir tane akraba atamasının yaşanmadığını vurgulayan Özel, AKP’nin belediyelerinde binlerce akraba atamaları yıllardır sürdüğünü belirtti.

“YUNUS EMRE BELEDİYESİ’NDE HANGİ AKP’Lİ VEKİLİN DANIŞMANI 10 YIL BOYUNCA MAAŞ ALMIŞ ONU ÖĞRENECEK”

Özgür Özel, grup toplantısının ardından koridorda ATV muhabirinin sorusunu cevapladı. Özel’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ATV diyor ki “Belediyedeki atamalar ne oldu?” CHP belediyelerine genelge gitti. Genelgenin baş takipçisi Genel Başkan Özgür Özel. Balıkesir’de ilk duyduk daha atama imzalanmadan. Başkan dedi ki: 'Altı yıldır danışmanlığımı yapıyor' Olsun milletvekili yakınıysa olmayacak dedik olmadı. Daha sonra Kırşehir’de söylendi.

ATV çok anlattı ya. İkisi de 25 yıldır devlet memuru. Altı yıldır o görevde. Bacanak falan değil. O yalanı da patladı. Sonra döndü dolaştı dedi ki “Adana Yüreğir’de var Özgür Özel dedi istifa etmedi” Yüreğir’deki atamalar gerçekleşmedi. CHP’li belediyelerde bir tane eş dost ataması yoktur. Bütün bu yalanlara karşı bu özgüvenle mücadele ettik. Ama AKP’nin belediyelerinde binlerce akraba atamaları yıllardır devam ediyor.

ATV istiyorsa şunu araştırsın. Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunusemre Belediyesi’nde danışman mıymış değil miymiş? AKP Manisa milletvekilinin danışmanı Yunusemre Belediyesi’nde bankamatik memuru mu değil miymiş. Bunu haber yapamadan bu gerçeği araştırmadan tutup da yapılmamış atamayı yapan diye söyleyen ATV şimdi gidecek AKP milletvekillerinin hangilerinin belediyelerde. O açıklamazsa biz açıklayacağız ama ATV bunu bir haber yapsın. CHP’de bir tane akraba ataması kalmadı. 25 yıldır o belediyede çalışan 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız.

Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz. Yalanı haber yapıyorsunuz. Bir de çıkıp bu konuda ne diyeceksin. Sen AKP’nin binlerce atamasına ne diyeceksin? CHP bembeyaz bir sayfa. Bir nokta oldu mu kirlenirsiniz diyorum. Senin savundukların kir göstermiyor diye ona güvenme. Her tarafı leke her tarafı karanlık. ATV soracaksa şimdi gidecek Yunus Emre Belediyesi’nde hangi AKP’li vekilin danışmanı 10 yıl boyunca maaş almış onu öğrenecek.”