Özgür Özel: Arapça tabelalara karışmayın, Kur’an dilidir. CHP Harf devrimini yapan parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı yayında seçim sonrası AKP’den CHP’ye geçen çoğu belediyede, kentlerde bulunan Arapça tabelaları sökme kararlarını değerlendirmişti.

“ARAPÇA TABELALARA KARIŞMAYIN”

CHP lideri Özel, “O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

"SURİYELİLERİ MEMLEKETİNE YOLLAYAMAZSINIZ"

Özel, Suriyelilerle ilgili “Suriyeli meselesi yerel yöneticilerin çözebileceği bir mesele değil. Nikah kıymamakla Suriyelileri memleketlerine yollayamazsınız” diye konuşmuştu.