Özgür Özel: Bu gece de Saraçhane'deyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlarla Saraçhane'de buluşarak net şekilde Saraçhane'de buluşma olacağını vurguladı.

Özgür Özel sosyal medyadan yapılan iftar gibi organizasyonlara ve Taksim'de eylem yapma isteklerine yönelik "Özgür ölür de Saraçhane'den ayrılmaz" diyerek net şekilde Saraçhane'de olacağını ifade etti.

Taksim için zamanın gelmediğini vurgulayan Özgür Özel, "Günü geldiğinde, hep beraber Taksim'e gideceğiz. Bu gece Saraçhane'yiz. 20:30'da yüzbinler İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTE ROZET HEDİYE ETTİ

Özgür Özel konuşmasının ardından yeni nikah kıymış genç bir çiftle alanda yan yana geldi. Çiftle muhabbet eden Özgür Özel, aile cüzdanını da görerek "Bu Saraçhane'ye gelen ilk aile cüzdanı" dedi ve takı olarak ta kendi CHP rozetini çifte hediye etti.