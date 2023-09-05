Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım

CHP'deki değişim tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında genel başkanlık yarışı için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Özel, "Görev üstlenirsem CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya çalışacağım" dedi.

Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarının önemli isimlerinden biri olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkanlık yarışında adı geçen Özel, seçimde yaşananları ve geleceğe dair neler yapacağını açıkladı.

Özgür Özel, seçimden sonra parti tabanındaki tepkiye ilişkin “Ben ona duygusal kopuş dedim. Bu tespiti yaparak meseleye başladım” dedi.

Seçim döneminde partide yaşananlar sebebiyle Erdoğan’ın hoşnut olduğunu belirten Özel, bundan sonraki aşamada Genel Başkanlığa aday olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Görev üstlenirsem CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya çalışacağım."

Özel'in konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

28 Mayıs sonrası yönetim krizi oldu. Mesele doğru yönetilmedi. Dünyanın tüm diktatörlükleri umutsuzluktan besleniyor. Erdoğan’ın çok hoşuna gidiyor bizim kapımızdan çıkıp gidenler.

“SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DAHA YAKIN BİR NOKTADAYIM”

Bir meteor düşüp içinden genel başkanı çıkmayacak. 1957’de Ecevit milletvekiliydi 15 yıl sonra partiye umut oldu. Yeni yönetim anlayışıyla “talibim, yaparım” diye yola düşen arkadaşlar var. Sorumluluk üstlenmeye daha yakın bir noktadayım. Manifesto bugün için CHP’nin kullanması gereken bir kavram değil. “Biz bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyoruz, hangi anlayışla, hangi kadrolarla” diye netleştirmemiz lazım. Tutum belgesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra bir karar vereceğiz. Esas meselem şu; sosyal demokrat bir partinin bir kahramana, Erdoğan’dan daha çok bağıran birine ihtiyacı yok.

"CHP’Yİ TÜRKİYE’NİN EN İYİ YÖNETİLEN KURUMU YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

CHP’nin sağlam bir kadronun kaptanlığını yapacak liderlik anlayışına ihtiyacı var. CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bir görev üstlenirsem CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya çalışacağım. Bu partinin başını öne eğdirecek bir şey yapmadım.

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