Özgür Özel CHP'nin adayı hakkında konuştu: Herkesin içi rahat olsun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel CHP'nin adayı hakkında konuştu: Herkesin içi rahat olsun
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı YouTube kanalında, kendisine gelen ‘adaylık’ sorusunu cevapladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına konuk oldu. Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında da konuştu.

"Ne kendi adaylığımı dayatırım, ne şimdiden aday tartışmasına girerim" diyen Özel, “Herkesin içi rahat olsun. CHP’nin adayı, kim kazanacaksa o olur” ifadelerini kullandı.

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Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bugünden aday tartışmak kadar partiye ve muhalefete zarar verecek bir şey yok. Denendi, görüldü. Geçen sefer de bu arkadaşlar sürekli aday tartışıyorlardı. En sonunda, bütün hataların sonunda mutlaka kazanmamız gereken bir seçimi el birliğiyle kaybettik.

Ne kendi adaylığımı dayatırım, ne şimdiden aday tartışmasına girerim. Kendi adaylığını dayatmak demek, daha doğru başka adaylar varken kendisinin adaylığını dayatmak ve seçimi riske atmak demek. Ben böyle bir hata yapmam. Herkesin içi rahat olsun. CHP‘nin adayı, kim kazanacaksa o olur.

GENEL SEÇİMDE ADAYLIK TARTIŞMASI

2023'te yapılan genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

İkinci tura kalan seçimleri, yüzde 52,18 oranla Erdoğan kazandı. Kılıçdaroğlu ise 47,82 oy oranında kaldı.

O dönem kamuoyu tarafından Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının daha doğru olacağı tartışılıyordu.

5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla Özgür Özel, CHP genel başkanı olarak seçildi.

2028'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP'deki adaylık konusu, bu sebepten ötürü gündemdeki yerini koruyor.

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