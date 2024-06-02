Özgür Özel CHP'nin içindeki 'İrlandalıları' açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Özgür Özel CHP'nin içindeki 'İrlandalıları' açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin geride kalmasının üzerinden aylar geçtikten sonra itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Özel, yerel seçimlerde CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanların olduğunu belirtti.

Geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçim sonuçları birçok açıdan gerek siyaset arenasında gerek kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı. Dikkat çeken konuların başında ise birçok belediyenin el değiştirerek CHP’ye geçmesi olmuştu.

İstanbul ve Ankara’yı 2019 yılında CHP’ye kaybeden AKP, bu iki büyükşehri almaya çalışırken elindeki birçok belediyeyi CHP’ye kaptırırken, İstanbul ve Ankara’da da 11 ve 30’ar puanlık tarihi bir fark yemişti.

Yerel seçimlerin üzerinden aylar geçtikten sonra CHP lideri Özel’in, Mustafa Balbay’a verdiği röportajda dikkat çeken noktalardan birisi de, aday belirleme esnasında yaşanan kriz ile alakalı oldu.

ekran-goruntusu-2024-06-02-142042.png

Bu sürecin sancılı olduğunu belirten Özel, “Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşaması sancılı oldu. Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu” çıkışında bulundu.

Açıklamasının devamında ise bu kişileri partiden atma gibi bir düşüncesinin olmadığı, sistemli bir zarar verme durumu olmadığı takdirde affedici olunması gerektiğini kaydetti.

'İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR' SÖZÜ NE DEMEK?

Türkçemize yerleşen 'İçimizdeki İrlandalılar' ifadesi 'Aslında bizden gözüküp de aslında bizden olmayan' 'içimizdeki casus, içimizdeki düşman' anlamlarında kullanılıyor.

Son Haberler
Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi Video
Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi
Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi Gündem
Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi Spor
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi Video
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı Gündem
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı
Jose Mourinho izdihamı Spor
Jose Mourinho izdihamı
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış Ekonomi
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış