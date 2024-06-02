Özgür Özel CHP'nin içindeki 'İrlandalıları' açıkladı

Geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçim sonuçları birçok açıdan gerek siyaset arenasında gerek kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı. Dikkat çeken konuların başında ise birçok belediyenin el değiştirerek CHP’ye geçmesi olmuştu.

İstanbul ve Ankara’yı 2019 yılında CHP’ye kaybeden AKP, bu iki büyükşehri almaya çalışırken elindeki birçok belediyeyi CHP’ye kaptırırken, İstanbul ve Ankara’da da 11 ve 30’ar puanlık tarihi bir fark yemişti.

Yerel seçimlerin üzerinden aylar geçtikten sonra CHP lideri Özel’in, Mustafa Balbay’a verdiği röportajda dikkat çeken noktalardan birisi de, aday belirleme esnasında yaşanan kriz ile alakalı oldu.

Bu sürecin sancılı olduğunu belirten Özel, “Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşaması sancılı oldu. Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu” çıkışında bulundu.

Açıklamasının devamında ise bu kişileri partiden atma gibi bir düşüncesinin olmadığı, sistemli bir zarar verme durumu olmadığı takdirde affedici olunması gerektiğini kaydetti.

'İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR' SÖZÜ NE DEMEK?

Türkçemize yerleşen 'İçimizdeki İrlandalılar' ifadesi 'Aslında bizden gözüküp de aslında bizden olmayan' 'içimizdeki casus, içimizdeki düşman' anlamlarında kullanılıyor.