CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE AŞIRI SAĞ DEĞİL, SOSYAL DEMOKRASİ SOL YÜKSELİYOR"

Özel, Türkiye'de halkın mevcut baskılara rağmen demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek, “Sanmayın ki Türkiye'de bu kötü gidişat sonunda kaybediyoruz. Türkiye'de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi sol yükseliyor” ifadelerini kullandı.

CHP YÜZDE 7 OY FARKI İLE AKP'NİN ÖNÜNDE

Özel, şu anda CHP'nin AKP'den yüzde 7 oy oranı ile önde olduğunu açıkladı. CHP'nin oy oranının yüzde 41 olduğunu ifade eden Özel, “Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez 2. parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Şu anda yüzde 41 ile 7 puan önündeyiz” dedi.

"19 MART BİR DARBEDİR"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kararlarından bahseden Özel, “Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal etti. Sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasınlar diye. 19 Mart bir darbedir. Bugünkü iktidar fevkalade inovatif bir yaklaşımla geleceğe darbe yapmayı başardı" sözlerini sarf etti.

ÖZEL'DEN AVRUPALI SİYASETÇİLERE ELEŞTİRİ

Avrupa’dan demokrasiye daha güçlü destek isteyen Özel şunları söyledi,

“Türkiye'nin güçlü ordusunun Avrupa'nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın ama bunu sadece Erdoğan'la bir alver pazarlığıyla Erdoğan'ın ordusunu alıp Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın.

Bazı kardeş partilerimizin Erdoğan'la birtakım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz.”