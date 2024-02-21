Özgür Özel: DEM parti gücünü muhalefete gösteriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki CHP Grup Salonu’nda bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Özgür Özel, “Birkaç hazımsız” değerlendirmesinde bulunurken DEM Parti ile ittifak sorusuna, “DEM Parti’nin muhalefete güç gösterme ve gerekirse kaybettirme stratejisi var” sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da muhalefet partileriyle işbirliği yapılması durumunda bu kenti alacaklarını söyledi.

Parti içindeki eleştirileri “Birkaç hazımsız” olarak niteleyen Özel, DEM Parti’nin muhalefete karşı güç gösterisi yapmaya çalıştığını ve kaybettirmeye yönelik bir strateji izlediğini belirtti.

Özel ayrıca, 15 Nisan’da Filistin’e gideceğini duyurdu.

Özel, CHP’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin planlarını paylaştı.

“Sadece büyükşehirlerde değil, önemli ilçelerde de miting düzenleyeceğiz” diyen Özel, seçim bölgelerinde risk ve fırsat değerlendirmesi yaptıklarını ifade etti.

Özel, “Kazanma şansımızın yüksek olduğu ya da az farkla kaybettiğimiz yerlere yoğunlaşacağız” dedi.

CHP Lideri, Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya gibi kentlerde “Çok büyük bir fırsat” gördüğünü vurguladı.

MALATYA’DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Malatya’da Veli Ağbaba’nın aday olmasının CHP için “Büyük bir sürpriz” yaratacağını dile getiren Özel, Giresun, Trabzon ve Artvin gibi kentlerin ise “Kazanmaya kararlı olduğumuz kentler” olduğunu söyledi.

“DEM MUHALEFETE DE GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYOR”

CHP Genel Başkanı Özel, ittifak konusuna da değinerek, HDP’nin 2019’da AKP’ye kaybettirmek için destek verdiğini hatırlattı.

Özel, “Bu seçimde ise muhalefete de gücünü göstermek istiyor. Kaybettirmeye odaklı bir yaklaşımları var, bu çok net” diye konuştu.

CHP ile DEM Parti’nin, “Mersin ve Adana’da anlaştı” iddialarını yalanlayan Özel, “Demli çay içme zamanı şimdi Erdoğan ve Bahçeli’nin” ifadesini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADIK"

2019’a göre daha zorlu bir seçim süreci yaşadıklarını kabul eden Özel’in konuşmasından öne çıkan noktalar şunlar:

“Şartlar bize çok uygun görünmüyor ama 2019’da bize belediye kazandıran seçmen hâlâ bizimle. Seçmenin AKP’ye olan tepkisi de hâlâ devam ediyor. 2019’da, ‘ABB ve İBB CHP’ye geçerse belediyelere teröristler gelecek’ diyenlere inanmadı. Belediyelerimizde sosyal yardımları artırdık. Yönettiğimiz kentlerde seçmeni hayal kırıklığına uğratmadık.

Muhalefetle uğraşmamaya devam edeceğiz. Hatay’da muhalefet partileriyle Hatay ittifakı kurulursa bu kenti alırız. Hatay’da AKP ile CHP arasında çok az fark var. Bazen öndeyiz bazen arkada. Hatay’da AKP’ye karşı olan diğer partiler bize destek verirse biz kazanırız.

"PARTİ İÇİNDEKİ BİRKAÇ HAZIMSIZ"

Halk desteğini kaybedersek her şey biter. Ama biz desteği kaybetmeyiz. Kurultay sonrası rahatsız olanlar var. Onların sesini duyurmak için iktidar medyası ve bir grup medya uğraşıyor. Parti içindeki birkaç hazımsızın sesini çıkarmak için iktidar medyasının çabası var.”