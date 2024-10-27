Özgür Özel Devlet Bahçeli’nin iki planını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’e konuşsun” çıkışıyla ilgili İpek Özbey’in sorularını cevapladı.

- Çözüm süreciyle başlamak istiyorum. İktidar sizinle temaslarında daha önce hiç bunun ipucunu vermiş miydi? Yoksa siz de Devlet Bahçeli'yle mi öğrendiniz her şeyi?

Ne Devlet Bey ne Tayyip Bey'le yaptığımız iki görüşmede böyle bir konu gündeme geldi. Görüşmelerin içeriklerini şeffaflıkla açıkladık. Yazılı tutanakları da duruyor.

Bahçeli'nin konuşması sizi şaşırttı mı?

Bir adım atacaklarını bekliyordum, duyumları geliyordu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi eskiden, Kürtlerin ikinci partisiydi, bazı illerde birinci partisiydi. DEM’den sonra en çok oy alan partiydi. Son araştırmalar bu özelliğini tamamen kaybettiklerini gösteriyor. Böyle olunca AK Parti kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde 'Kürtlerle yeni bir adım atılması gerekir' diye konuşuyordu. Bunun Devlet Bey'e rağmen yapılamayacağını düşündüğüm için Devlet Bey'den gelmesini bekliyordum. 1 Ekim günü de el sıkmasına şaşırmadım. Hatta bana sorulduğunda ‘doğru yapılmıştır’ dedim.

Devlet Bey’in bir şeyler söylemesini ve Tayyip Bey'in elini rahatlatmasını bekliyordum. Ama 'Abdullah Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun' demesini beklemiyordum. Devlet Bey açıklıkla söylemiyor ama çağırdığı kürsü aslında o an konuştuğu kürsü. Çünkü MHP ve DEM aynı toplantı salonunu kullanıyorlar. 'Buraya gelsin' diyor yani. Buna ben de şaşırdım.

Bahçeli Erdoğan'ın elini rahatlatmak istiyor dediniz.

Ya elini rahatlatmak istiyor ya da atılamayacak bir adımı önererek onun önünü kesmek istiyor. Bunu göreceğiz. Bunun için Erdoğan'ın konuşmasına ihtiyaç var.