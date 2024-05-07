Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye en sevdiği aksesuarı hediye etti

Kaynak: AA
Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye en sevdiği aksesuarı hediye etti
CHP lideri Özgür Özel, tesbihlere karşı özel ilgisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Meclis'te yaptığı kritik görüşmede tesbih hediye etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

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Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

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Görüşmenin ardından, iki lider karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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