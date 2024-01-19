Özgür Özel emekli zammı için konuştu. 'Dalga geçecek rakamlar ilan ettiler'

Cumhuriyet’ten alınan habere göre, emeklilere yapılan zam sonrasında partisinin genel merkezinde emekliler ile buluşan Özgür Özel, yaptığı konuşmada kendisi hakkında konuşan Bahçeli ve Erdoğan’a yanıt vermeyeceğini ve sadece emeklilerin sorunları hakkında konuşacağını söyledi.

Yurt dışında yaşayan emekliler ve Türkiye’de yaşayan emekliler arasında kıyasta bulunan Özel, Almanya’dan emekli olan birinin Manavgat’a gelerek tatil yaptığını ama Türkiye’de emekli olan birinin gönül rahatlığı ile manava bile gidemediğini söyledi.

Emeklilerin en büyük sorunlarından birisinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi olduğunu belirten Özel, “Bu ülkenin emeklilerine bunu yaşatanlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Emeklilere verilen 5 bin liralık zammın ilk etapta sadece çalışmayan emeklilere verildiğini fakat daha sonra bütün emeklilere verilme kararı hakkında da konuşan Özeli, çalışan emekliler hakkında şunu dedi: “Bir emekli niye çalışır, işsiz evlat varsa torununa bakmak için çalışır. Üniversitede çocuğu varsa on harçlık göndermek için çalışır.”

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Bu memlekette asıl konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken, hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler, emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler.

Madem emekli yılı dediniz ama gereği yapılmadı, hiç olmazsa bugün emeklilerin günü başka bir şey konuşmayacağım.

Anayasanın hiçe sayıldığı bir yerde, kanunların hükmünün olmadığı bir yerde, hak aramanın ortadan kalktığı bir yerde ekonominin bu halde olmasına kimse şaşmasın ama ben bugün ekonomik derin ekonomik tahliller yapmak yerine ne yaşıyoruz, ne yaşıyorsunuz, ne yaşatıyorlar ve bunun sonucunda ne yapıyorlar birazcık onlara değinmek istiyorum.

Bu salondakiler ömürleri boyunca bu ülkeleri için, aileleri için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği yerde emekli olduktan sonra hiç bilmediği işleri bile yapmaya razı gelerek hala çalışıyor.

Diyorlar ki örneğin bayramda, bir ikramiye verildiğinde bile çalışan emekliye vermeyiz dediler. Çok itirazlar ve mücadeleler sonucunda alabildik hep beraber.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunları için çalışır, ya da üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun harçlığını yollayabilmek için çalışır.

Hans’ın muadili emekli Hasan… Hans, Almanya’dan Manavgat’a tatile gelirken, emekli Hasan bırak Manavgat’a tatile gitmeyi parka çıkmaya, manava gitmeye korkuyor.

Biri Manavgat’a gidiyor, öbürü manavın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklilerine bunu yaşatanlara yazıklar olsun!

200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Dana eti yüzde 145, koyun eti yüzde 157, zeytin yağı yüzde 180 patlıcan yüzde 123 çay yüzde 90 artmış. Havuç havuç…

Havucun kilosu geçen sene pazarda 9 liraymış. Şimdi 30 lira mı? 50 lira diyen var… 3 kat artmış. Ama enflasyon TÜİK’e göre, Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu’na göre yüzde 64 artmış. Böyle olunca ne oluyor? Emekliye zammı TÜİK hesabına göre veriyorlar.

Kanun teklifimiz var, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı."