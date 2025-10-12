CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yurt dışındaki ilk mitingi öncesi Brüksel’de gündemi değerlendirdi. Halk TV’ye konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’yi şikayet ediyorlar” eleştirisine sert çıktı.

ERDOĞAN'A GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Erdoğan'a “Erdoğan geçmişte başörtüsü sorunu varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kapısındaydı. Partisine kapatma davası açıldığında Avrupa başkentlerini gezdi. 15 Temmuz’dan sonra bizi arayıp ‘Bu darbeyi dünyaya birlikte anlatalım’ dedi." hatırlatmaları yapan Özel "O gün Erdoğan’a helal olan bugün bize haram olamaz.” ifadelerini kullandı.

Özel, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirterek, kimsenin bu mücadeleden kendilerini geri döndüremeyeceğini söyledi.

Özel'in “Türkiye’de demokrasi geriye gidiyor” vurgusu yaparak “Bir ülkede demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü varsa o ülkede halk zengin olur; yöneticiler mütevazı yaşar. Ama otoriterleşme varsa, halk fakirleşir, yöneticiler saraylarda oturur. Biz tam da bu çelişkinin ortasındayız.” değerlendirmesi de dikkat çekti.