Özgür Özel, "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"ı kutladı!

Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

