Özgür Özel, geceyi Saraçhane’de geçirdi

Kaynak: ANKA
Özgür Özel, geceyi Saraçhane’de geçirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından geceyi İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesinde geçirdi.

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da olduğu çok sayıda kişi, “şafak operasyonu” ile dün gözaltına alındı. İmamoğlu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesine geldi.

Dün gün boyu Saraçhane’de olan Özel, CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri geceyi burada geçirdi. Özel, bu akşam da 20.30’da Saraçhane önünde yurttaşa seslenecek.

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