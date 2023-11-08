Özgür Özel Genel Başkanlık görevini Kılıçdaroğlu'ndan devraldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devir teslim töreni gerçekleşti.
Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i kapıda karşıladı.
13 yıldır Genel Başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Kurultay'da 812 oy alan Özgür Özel'e görevi devretti.
Törenin ardından Özel, Kılıçdaroğlu'nu uğurladı.
CHP'NİN 8 GENEL BAŞKANI
CHP 38. Olağan Kurultay'da 4 Kasım'daki genel başkanlık seçimlerinde 812 oy alan Özgür Özel, başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Bülent Ecevit
Deniz Baykal
Hikmet Çetin
Altan Öymen
Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel
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