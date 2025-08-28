Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dün akşam gerçekleşen Beyoğlu'ndaki miting esnasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP lideri Özel, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi esnasında yaptığı konuşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını polise teslim ettiğini söyledi.

Özel'in bu sözlerinin adından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin eski ihalelerine ilişkin olarak yeni bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.

"AK PARTİLİ BELEDİYELERE GİT DE GÖREYİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Özel, "Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" demişti.

Son olarak Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın, bu sözler üzerine "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçları gerekçe gösterildi.

