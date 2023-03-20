CHP'li Özgür Özel gönlündeki iki bakanlığı açıkladı

14 Mayıs’ta seçime gidileceği kesinleşince partilerden her geçen gün yeni açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekillerini belirleyecek olan seçimlerde adaylığını duyuran isimler çalışmalarını artıyor.

Millet İttifakı’nın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda destek ziyareti kapsamında partiler ile görüşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken partilerin ne yönde karar vereceği merak konusu oldu.

ÖZGÜR ÖZEL GÖNLÜNDEKİ İKİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Millet İttifakı’nda krize yol açan aday isim sonrasında bu sefer bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.

"Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." diyen Özel, "Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı?" dedi.