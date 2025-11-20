Yerel seçimler sonrası gerçekleşen operasyonlarda pek çok belediye başkanı tutuklandı. Onlar içerisinde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. 237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlandı.

CHP, soruşturma ve operasyonların yanı sıra kurultay hakkında açılan davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi istenmişti. Fakat mahkeme, “mutlak butlan” talebini reddetmişti

MEKTUP GERGİNLİĞİ

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber, CHP içinde hazırlanan bir mektubu ortaya çıkardı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e gelen metnin 20’den fazla milletvekili tarafından imzalandığı öne sürüldü. Şaban Sevinç bildiride yalnızca 10 milletvekilinin imzası olduğunu belirtmişti. Vekillerin ise Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekmişti.

TGRT'NİN HABERİNE TOKAT GİBİ YANIT

Mektup kulisinin ardından TGRT Haber bu sefer CHP’nin grup toplantısının ardından makamına çekilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yanına gelen Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'ye herkesin içinde fırça atarak "Hangi yüzle buraya geldin?" sözleriyle yüklendiği iddia edildi.

Olayın odağındaki Hakan Tiryaki ise dün X hesabı üzerinden sert bir yalanlama metni yayınladı. Tiryaki, şunları dile getirdi:

“Yandaş medya yine bildiğimiz gibi. Yine yalan yanlış bilgiler alıyor ve bu yalana ortak oluyorlar. Genel Başkanımızı tanıyan herkes bunun doğru olamayacağını bilir. Demokratik olgunluk içinde geçen il kongremiz sonucunda Genel Başkanımızı ziyaret ettik ve kendisinin arkasında olduğumuzu belirttik. Kongre süreçlerine ve ülkemizin içinden geçtiği duruma dair sohbet ettik, görüşlerini dinledik. Kendisi de bizleri tebrik ederek ağırladı ve uğurladı. Gerisi yandaş medyanın CHP’yi yıpratma girişiminden başka bir şey değildir. İçeriden ve dışarıdan CHP’yi yıpratmak isteyenlere karşı CHP'yek vücuttur. Anlaşılan yine yandaşlara malzeme çıkmadı; yine yalanlarla bir yere varılamadı.”