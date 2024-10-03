Özgür Özel: İsrail'in Türkiye'ye saldırı ihtimali varsa TBMM ile paylaşılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya gezisi sırasında "Erdoğan’ın ‘Savaş tehlikesi var, benim arkamda durun, beni destekleyin’ faydacılığından endişe duyuyor insanlar. O yüzden varsa bir tehdit TBMM ile acilen paylaşılmalıdır" dedi.

Erdoğan'ın "İsrail'in gözü Türkiye topraklarında" sözlerinin ardından CHP lideri Özel'in yaptığı Meclis'te kapalı oturum çağrısına yanıt geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla kapalı oturum yapılabilir" açıklamasını yaptı.



CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılışında gündeme getirdiği İsrail'in Türkiye'ye saldırmayı hedeflediği iddiasını yorumladı.

Antalya programına partisinin il başkanlığını ziyaretiyle başlayan Özel, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçerek burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü.

"İSTİHBARAT BİLGİLERİ VAR DİYEREK AÇIKLAMA YAPILMAZSA SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜ ALINAMAZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlaya Özgür Özel, İsrail’in Türkiye'ye saldırma ihtimalinin sorulması üzerine “Erdoğan’ın İsrail’in yeni hedefleri arasında Türkiye’nin olduğunu söylemesi oldukça ciddi bir konudur. Bu konuda TBMM acilen bilgilendirilmelidir. Bu konuda Dışişleri Bakanı tarafından, İçişleri Bakanı tarafından ya da Milli Savunma Bakanı tarafından açıklanmalı, açıklama sırasında Erdoğan’ın da orada olması gerekmektedir. Bu bilgilendirme oturumu, kapalı bir oturum olarak yapılmalıdır. Bunları söyledikten sonra ‘İstihbarat bilgileri var’ diyerek açıklama yapmazsanız bu spekülasyonların önü alınmaz. Erdoğan’ın ‘Savaş tehlikesi var, benim arkamda durun, beni destekleyin’ faydacılığından endişe duyuyor insanlar. O yüzden varsa bir tehdit TBMM ile acilen paylaşılmalıdır” yanıtını verdi.