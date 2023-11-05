Özgür Özel kazandı herkes Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaştı, 'Özgür derim ben'

CHP’nin dün gerçekleştirdiği Kurultay’da, Özgür Özel partinin 8. Genel Başkanı oldu. Seçimden sonra o gün için değerlendirmelerde Devlet Bahçeli’nin Temmuz ayında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel kazandı herkes Devlet Bahçeli'nin sözlerini paylaştı, 'Özgür derim ben'

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Mynet’in haberine göre, CHP'de 8. Genel Başkan'ın Özgür Özel seçilmesinin ardından Devlet Bahçeli'nin Temmuz ayında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. CHP'de gerçekleşecek genel başkanlık yarışı hakkında o gün için değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Ekrem'e karşı Özgür Özel derim" demişti.

1366 delegeden 812 oy alarak 38'inci Olağan Kurultay'da Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyla genel başkanlık yarışında 2'inci oldu. 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Özel’in zaferi sonrası Bahçeli’nin Temmuz ayında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

"EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM BEN"

Bahçeli, "Kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" demişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesinin ardından Devlet Bahçeli'nin o açıklamasının videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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