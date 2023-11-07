Özgür Özel: Kemal Bey'in evinde kahve içeceğiz

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı açıklamada eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret edeceğini ve birlikte kahve içeceklerini söyledi.

Özgür Özel: Kemal Bey'in evinde kahve içeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 8. Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk ziyaretini memleketi Manisa'da gerçekleştirdi.

Özel, eşiyle birlikte yarın Ankara'ya gideceklerini ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun evinde kahve içeceklerini söyledi.

Özel'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

"Bugünlerde Özgür Özel'in hayat hikayesi konuşuluyor. Kısaca bahsedeyim; (alanda bulunan bir binayı göstererek) her şey şu balkonda başladı.

2009'da şunu söylemiştim; uzun, zorlu bir yola çıkıyoruz. Bugün burada teşekkür için bulunuyorum. Sğ olun, var olun. Bundan sonra esas yürüyüş başlıyor. İl başkanlarım şunu söylüyor; hiç görülmedik bir hava, heyecan var. Manisa'dan başka bir yürüyüşe başlıyoruz. CHP sizi bekliyor. Hepinize söylemek istediğim şudur; iş için, aş için, mutluluk için bize destek verin. Hep birlikte başaralım.

Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Kongrelerimizde dedik ki halk ayağa kalkmak istiyor. Delegelerimiz halka sordular, değişimi gerçekleştirdiler. Değiştik, güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanıdır.

'İKTİDAR' MESAJI

Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor. Bütün CHP'lilere diyorum ki; biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Partinin kapıları size açık' deyin. Önümüzdeki yerel seçimde başarılı olursak bu iktidar daha fazla duramaz. Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak.

Hep birlikte çalışacağız, iktidarı değiştireceğiz.

CHP'nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı. Bundan sonra birlik olacak, beraberlik olacak.

'KEMAL BEY VE SELVİ HANIM'IN EVİNDE KAHVE İÇECEĞİZ'

Eşim Didem'le birlikte yarın Ankara'ya gidiyoruz. Kemal bey ve Selvi hanımın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız, hep birlikte iktidar yürüyüşünü başlatacağız.

Belediye başkanlarının seçiminde millet kimi istiyorsa ona görev vereceğiz."

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