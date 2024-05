Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Yeri ve zamanı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı elde eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’nin kutuplaştığı bir dönemde gerçekleştirdiği görüşmeler, yaptığı çağrılarla dikkat çekiyor.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ana muhalefet partisi, sıkılıkla yetersiz kalmakla ve yaşanan olaylara müdahil olamamakla suçlanıyordu.

Yerel seçimlerde Türkiye’nin büyük çoğunluğunun desteğini alan CHP, artık toplumsal konularda daha çok gündeme gelmeye olaylara müdahil olmaya başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden sonra yürüttüğü politikalarla dikkat çekiyor.

1 Mayıs seçimlerinde Taksim’e yürüme çağrısı yapan Özel, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmiş olsa da toplumda karşılık bulmayı başardı.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray’da; bugün öğle saatlerinde DEM Parti’yi kabul eden Özel, bu akşam ise saat 19.00’da ise Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde CHP’nin eski Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ÖZEL-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP eski Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmeye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile adeta ateş püskürmüştü.

“Sarayla müzakere değil, mücadele edilir” diyen Kılıçdaroğlu’na yanıt ise Özgür Özel’den geldi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyareti sonrası kalabalığa hitap eden Özel, yapacağı her görüşmede, kuracağı her temasta, çıkacağı her kürsüde milletin sesi olacağını, halkın sesi olacağını belirterek, “Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık” sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.