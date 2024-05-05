Tarihi görüşme sonrası Ankara kulislerinde neler konuşuluyor: Al sana devrim, al sana tatlı

Özel – Erdoğan görüşmesi sonrasında benzer kulis bilgilerini aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Mengü daha sonra sözü Köylü’ye bıraktı. Köylü, Özel’in Erdoğan’a hediye ettiği mesir macunun Ankara kulislerinde pek çok espriye konu olduğunu belirtti. Liderlerin birbirine verdiği hediyeler hakkında izleyicileri bilgilendiren Köylü, Özel’in Manisalı olduğunu ve CHP Lideri’nin seçim öncesinde Manisa'da verdiği bir demeçte burada belediye başkanlığı kazanılırsa devrim yapılmış olacağına yönelik sözlerini hatırlattı. Köylü Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre görüşme öncesinde Ankara’da, Özel’in Erdoğan’a mesir macunu hediye edeceğinin konuşulduğunu ve nihayet de beklenenin olduğunu söyleyerek söz konusu hediyenin Ankara’da “Al sana devrim, al sana tatlı” şeklinde yorumlandığını belirtti. Erdoğan’ın Özel’e çay ikram etmesi hakkında da konuşan Köylü “Biraz böyle Yerli Malı Haftası yapmışlar birlikte, okul öğrenci grubu gibi” dedi.

"MHP BÜTÜN AYRINTILARA HAKİM"

Ankara’da, içlerinde genel başkan yardımcılarının da bulunduğu birkaç MHP'li ile görüştüğünü belirten Köylü “İçeride ne konuşulduğunu ne bittiğini gayet her şeyi biliyorlar, bütün ayrıntılara hakimler” diye konuştu. MHP içinden edindiği bilgilere göre partinin bu konuyu belli bir müddet uzaktan takip etmek istediğini, yorum yapmaktan kaçındıkları bilgisini de sözlerine ekledi.

Köylü, Mengü’nün kendisine yönelttiği “Peki Devlet Bahçeli kızmış mı? Çünkü CHP = PKK diyordu hatırlarsan?” sorusuna cevaben MHP’nin CHP'ye karşı sert duruşunun devam ettiğini, “CHP eski Kemalist kimliğini, Atatürkçü kimliğini unuttu, marjinal gruplarla yan yana duruyor” eleştirilerinin yapıldığını ve 1 Mayıs'ta yaşananları “CHP bu mu?” diye eleştirdiklerini söyledi.

Görüştüğü MHP’li isimlerin Özel ile Erdoğan’ın buluşması hakkında “Bu ilk görüşmelerde böyle olur. Detaylar üzerinde durulmaz, konuşulmaz. Karşılıklı birbirlerini dinlerler. Bizim için önemli olan iadeyiziyaret kararıdır” dediklerini aktaran Köylü görüşme hakkında ilginç bir ayrıntıyı da paylaştı. Söz konusu görüşme sonrasında Erdoğan cephesinden açıklanan iadeyiziyaret kararının spontane geliştiğini yani planlı bir şey olmadığını söyleyen köylü “Boş koltuk krizinin üzerine hemen bulunmuş acil bir formül değil. Geçici bir formül de değil. ‘Biz bunu sürdürelim, bir diyalog açılımı olsun. Madem imaj yenileme çalışmasına da girdik herkes de bizim siyasette sertleşeceğimizi mi yumuşayacağımızı mı merak ediyor, bu da bir vesile olur. Biz partilerle diyaloğu başlatırız ve en çok gol yediğimiz kutuplaşma meselesinde de biraz ileri adım atmış oluruz diye bir planlama yapılmış” diye konuştu.

"ÖZGÜR EFENDİ, ŞİMDİ ÖZGÜR BEY OLDU"

MHP'lilerin kıskançlık ifadelerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Köylü, CHP ve MHP kulislerinde “Özgür Efendi, Özgür Efendi dedi, şimdi Özgür Bey, Özgür Beyciğim oldu” espirilerinin yapıldığını söyledi. CHP içinde Özel’in Erdoğan’la görüşmesine sıcak bakmayan bir grubun görüşme öncesinde Özel'e “Bu Erdoğan'ı büyütecek bir görüşme olur, onu öne çıkartır. CHP'nin çok kazancı olmaz” diye çekincelerini bildirdiklerini Özel’in ise onlara “ Teşekkür ederim görüşlerinizi bildirdiniz, söylediniz ama ben yeni bir dönem başlatıyorum. Siyasette bir diyalog arayışım olacak” dediğini iddia etti. Köylü’nün aktardığı kulis bilgisi üzerine Nevşin Mengü, CHP liderini kastederek “O şimdi şunun planını yapıyor: bir yumuşama falan demokratikleşme olursa Hani bunu başlatmış olan kişi olmuş olacak Özgür Özel” yorumunda bulundu.